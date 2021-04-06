Часть демократов в Сенате не поддержат инфраструктурный план Байдена

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Джо Манчин предупредил, что он и несколько его коллег в Сенате США не поддержат план развития инфраструктуры, предложенный президентом Джо Байденом, из-за несогласия с повышением корпоративного налога до 28%.

"В том виде, в котором законопроект существует сегодня, он должен быть изменен", - заявил Манчин в интервью West Virginia MetroNews.

Манчин отметил, что выступает против повышения текущей ставки корпоративного налога с 21% до 28%. "Справедливой" сенатор считает ставку в 25%. По его словам, такой же позиции придерживаются еще 6-7 сенаторов-демократов.

Поддержка Манчина имеет решающее значение для инфраструктурного плана Байдена, так как республиканцы в Конгрессе, вероятно, не поддержат предложения президента, потому что выступают против существенного повышения налогов.

В свою очередь пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера заявил, что для проведения через Сенат инфраструктурного плана демократы могут использовать процедуру "примирения", что позволит преодолеть блокировку плана республиканцами.

"Примирение" как процедурный инструмент при согласовании или пересмотре статей бюджета предусматривает принятие законопроекта Сенатом простым большинством голосов, что разрешено законом о бюджете от 1974 года. Поскольку голоса в Сенате между демократами и республиканцами распределились 50 на 50, решающий голос по закону имеет вице-президент, а это демократ Камала Харрис.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что президент готов вести переговоры с Манчином и другими сенаторами.

Ранее Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов. Байден считает, что его план позволит создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире", а также - "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

План президента США предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Демократы рассчитывают принять инфраструктурный план Байдена этим летом. Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотела бы, чтобы пакет мер приняли к 4 июля.