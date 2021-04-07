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Глава JPMorgan призвал к новому "плану Маршалла" для восстановления экономики США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор американского банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон предлагает заложить основу для долгосрочного экономического роста США с помощью общенационального "плана Маршалла" - аналога американского плана восстановления Западной Европы после Второй мировой войны. Он сказал об этом газете The Wall Street Journal.

Он отметил, что такой план может потребовать повышения налогов для обеспеченных граждан.

"Нельзя все время держать дефицит (бюджета - ИФ) на уровне 10-15%, - сказал Даймон. - Если бы люди знали, что их деньги пойдут на помощь бедным и малообеспеченным, они бы больше хотели платить более высокие налоги".

По его мнению, любое изменение корпоративного налога должно быть "обоснованным и умеренным", чтобы сохранить конкурентоспособность США по сравнению с другими странами.

В письме акционерам банка глава JPMorgan сообщил, что ожидает стабильного роста экономики США при умеренном повышении инфляции и процентных ставок, благодаря высокому уровню сбережений, расширению вакцинации и перспективам принятия плана инфраструктурных расходов объемом $2,3 трлн, который был предложен американским президентом Джо Байденом.

"Это большие деньги, и они должны подтолкнуть рост экономики, - заявил он WSJ. - Нам должно быть стыдно, если мы не воспользуемся этим ростом для помощи наиболее нуждающимся".

Новый прогноз Даймона значительно лучше его ожиданий год назад, когда он предупредил акционеров банка о наступлении "тяжелой рецессии" и риске падения ВВП США на 35%.

Масштабные и быстрые меры денежно-кредитной политики, принятые в прошлом году властями США, позволили избежать худшего исхода, отметил он.

Однако Даймон не исключает возникновения препятствий для экономического роста, включая более высокие темпы инфляции, которые могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США повысить краткосрочные ставки, что негативно скажется на инвестициях.

В своем письме глава JPMorgan также обозначил, как сотрудники банка будут работать после пандемии. По его словам, многие будут работать из офиса все время. Меньшее количество сотрудников будет совмещать работу в офисе и дома или работать только дистанционно. JPMorgan продолжает строительство новой штаб-квартиры в Нью-Йорке, где смогут разместиться от 12 до 14 тысяч сотрудников.

Хроника 27 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаЭкономический кризис
JPMorgan США Джейми Даймон план Маршалла Джо Байден коронавирус

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