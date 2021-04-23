Истребители США сопроводили российские Ту-142 над Тихим океаном

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Два дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили 10-часовой полет над Тихим океаном, местами их сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Полет Ту-142 был совершен сегодня, 23 апреля, заявили в штабе флота. Российские военные подчеркнули, что полет Ту-142 "выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

По данным ТОФ, за время полета самолеты преодолели около 8 тыс. км.

"Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне", - сказали в пресс-службе.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.