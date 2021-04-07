Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: imago/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция в лице офиса экс-кандидата в президента Светланы Тихановской выступила за начало прямых переговоров как с президентом Александр Лукашенко лично, так и с его представителями, для поиска путей урегулирования кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Тихановской.

Консультации оппозиция готова начать без предварительных условий, чтобы определить предмет переговоров.

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадки в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса. Если консультации на политическом уровне не будут возможными, их можно проводить на экспертном уровне", - говорится в сообщении.

В офисе Тихановской считают, что ситуация почти полностью исключает возможность использовать в качестве посредников международные организации, например, ОБСЕ. "Представляется, что ОБСЕ может сыграть важную роль только в фасилитации национального диалога, но не в исполнении обязательств, взятых сторонами для разрешения кризиса", полагает оппозиция.

В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США, "выступающие важным гарантом безопасности и политической стабильности в регионе" и страны Северной Европы, "поскольку они воспринимаются как более нейтральные страны, как властями Беларуси, так и России", - считают в офисе Тихановской".

Разрешить внутриполитический кризис изнутри соратники Тихановской считают невозможным из-за отсутствия доверия между сторонами и отсутствия гарантий соблюдения заключенных договоренностей.

Выход из кризиса оппозиция видит через реформу политической системы страны в соответствии с принципами инклюзивности, демократии и соблюдении прав человека; через выработку принципов и механизмов "национального диалога и примирения, включая освобождение политических заключенных" и через проведение "новых честных и свободных выборов".