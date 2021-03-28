Правозащитники насчитали 245 задержанных накануне в Белоруссии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Как минимум 245 человек было задержано в Белоруссии в минувшую субботу, сообщили правозащитники.

Как отметили в незарегистрированном в стране правозащитном центре "Весна", таковы данные по состоянию на 9:30 воскресенья.

В центре также напомнили, что, по его информации, 25 марта было задержано также не менее 245 человек. Таким образом, за два дня задержали около 500 человек, из них порядка 400 - в Минске, отметили правозащитники.

Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несогласованная акция протеста. В МВД заявили, что более 100 человек доставили в отделения милиции за нарушение административного законодательства.

При этом в милиции уточнили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.