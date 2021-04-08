Сирийские СМИ сообщили отражении израильского удара над Дамаском

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на четверг отражают в небе над Дамаском атаку с воздуха, сообщает сирийское агентство SANA.

По его информации, речь идет об обстреле со стороны Израиля.

Израильская сторона пока не комментирует эти сообщения.

ВВС Израиля периодически обстреливают объекты в Сирии, на которых размещаются иранские военные советники или бойцы ливанской группировки "Хезболла". Также удары бывают нацелены на склады с оружием и боеприпасами, привезенными в Сирию из Ирана.