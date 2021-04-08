Четверо сирийских военных ранены в результате удара Израиля по Дамаску

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Четверо сирийских военных были ранены в результате израильского авиаудара по Дамаску в среду вечером, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным агентства, также ударами нанесен материальный ущерб.

Как отмечается, удары наносились со стороны Голанских высот и Ливана.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Сирии в ночь на четверг отражают в небе над Дамаском атаку с воздуха. По информации SANA, обстрел вел Израиль.

Израильская сторона пока не комментировала эти сообщения.

ВВС Израиля периодически обстреливают объекты в Сирии, на которых размещаются иранские военные советники или бойцы ливанской группировки "Хезболла". Также удары бывают нацелены на склады с оружием и боеприпасами, привезёнными в Сирию из Ирана.