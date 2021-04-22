Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 952 845+854 425

Армия Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на запущенную ранее оттуда ракету.

"Ракета класса "земля-воздух" была выпущена из Сирии в район южного израильского Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса "земля-воздух" в Сирии", - сообщила армия Израиля в своем твиттере.

Ранее местные СМИ сообщили, что сирены тревоги прозвучали ночью в четверг в поселке Абу-Кринат на юге Израиля.

Жители со всей страны, включая центральный Израиль и Иерусалим, рассказали, что слышали "громкие взрывы", которые "сотрясали дома".

Израиль Сирия

Новости по теме

Новости

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');