Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Блинкен заявил о необходимости дальше выяснять происхождение COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает важным продолжение расследования причин возникновения коронавируса COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считаю нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Хроника коронавируса. Май.

10
В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама
Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США ВОЗ Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Российские военные развернули колонну американской бронетехники в Сирии

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам $5 млн в криптовалюте

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');