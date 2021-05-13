Блинкен заявил о необходимости дальше выяснять происхождение COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает важным продолжение расследования причин возникновения коронавируса COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считаю нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.