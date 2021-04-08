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Белоруссия заявила, что один компонент "Спутника V" получили 92 тыс. человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Один компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии получили 92 тыс. человек.

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"92 тысячи. Первый компонент. При этом вакцина есть, 100 тыс. пошло в регионы. Мы купили последнюю российскую вакцину и 15 или 16 апреля мы выпустим первую вакцину, которая сделана технологически на розлив", - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

По словам главы ведомства, сейчас в массовом порядке в стране применяется три вакцины против COVID-19. "Спутник V", вторая вакцина российская и китайская вакцина", - рассказал он.

Пиневич отметил, что использовать препарат AstraZeneca в Беларуси "пока не рискнули". Что касается вакцины Pfizer, то её стоимостные параметры для массовой вакцинации в Минздраве считают нецелесообразными. "Тем более что эффективность "Спутника" и Pfizer лежат почти в одном спектре", - добавил министр.

Как сообщалось, к осени в Белоруссии планируют привить от коронавируса 4 млн человек.

Белоруссия коронавирус Дмитрий Пиневич COVID-19 Спутник V

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