Белоруссия заявила, что один компонент "Спутника V" получили 92 тыс. человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Один компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии получили 92 тыс. человек.

"92 тысячи. Первый компонент. При этом вакцина есть, 100 тыс. пошло в регионы. Мы купили последнюю российскую вакцину и 15 или 16 апреля мы выпустим первую вакцину, которая сделана технологически на розлив", - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

По словам главы ведомства, сейчас в массовом порядке в стране применяется три вакцины против COVID-19. "Спутник V", вторая вакцина российская и китайская вакцина", - рассказал он.

Пиневич отметил, что использовать препарат AstraZeneca в Беларуси "пока не рискнули". Что касается вакцины Pfizer, то её стоимостные параметры для массовой вакцинации в Минздраве считают нецелесообразными. "Тем более что эффективность "Спутника" и Pfizer лежат почти в одном спектре", - добавил министр.

Как сообщалось, к осени в Белоруссии планируют привить от коронавируса 4 млн человек.