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Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за слов об Эрдогане

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - МИД Турции вызвало в четверг посла Италии в Анкаре Массимо Гайани, сообщает Anadolu.

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В письменном заявлении было объявлено, что посол Италии в Анкаре был вызван в министерство сегодня вечером после "неприемлемых" заявлений премьер-министра Италии Драги о президенте Тайипе Эрдогане за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Премьер Италии назвал президента Турции "диктатором", но при этом отметил необходимость сотрудничества с ним.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу ответил на заявление Драги в своем твиттере. "Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его уродливые и безжалостные заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему", - написал он на своей странице в соцсети.

Во вторник в ходе визита в Анкару на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен посадили в стороне от него и главы Евросовета Шарля Мишеля. В социальных сетях широко разошлось видео, на котором Эрдоган и Мишель усаживаются рядом на двух креслах, а фон дер Ляйен досталось только место на диване сбоку.

Массимо Гайани Италия Турция ЕС Мевлют Чавшоглу

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