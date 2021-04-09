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Ученые датировали формирование современного человеческого мозга

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых установила, когда у представителей рода Homo сформировались структуры мозга как у современных людей, сообщает Цюрихский университет.

Отмечается, что первые популяции рода Homo появились в Африке около 2,5 млн лет назад, они уже ходили на двух ногах, но их мозг был вдвое меньше, чем у современных людей.

"Согласно нашему анализу, современные структуры мозга человека сформировались только 1,5-1,7 млн лет назад – в африканских популяциях Homo", - отмечает Кристоф Золликофер из Антропологического института Цюрихского университета.

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Исследователи изучили в компьютерном томографе черепа Homo, которые жили в Африке и Азии от 1 до 2 млн лет назад. Затем они сравнили данные ископаемых с эталонными данными человекообразных обезьян и людей.

Помимо размеров, человеческий мозг значительно отличается от мозга человекообразных обезьян, особенно по расположению и организации отдельных областей органа.

"Типично человеческими являются в первую очередь те регионы в области лба, которые отвечают за планирование и выполнение сложных моделей мышления и действий, а в конечном счете и за язык", - отмечает автор исследования Марсия Понсе де Леон, также представляющая Антропологический институт Цюрихского университета.

Отмечается, что 1,7 млн лет назад культуры в Африке, как видно из-за находок различных каменных орудий, стали более сложными и разнообразными. "В этот период, вероятно, развились и самые ранние формы человеческого языка", - считает Понсе де Леон.

Ископаемые находки с Явы свидетельствуют о том, что новые популяции были чрезвычайно успешными. Уже вскоре после своего появления в Африке они распространились на Юго-Восточную Азию.

Африка Homo Homo sapiens Швейцария

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