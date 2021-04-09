Туристы на кубинском курорте будут носить браслеты до получения результатов теста

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство туризма Кубы уточнило правила въезда туристов в Варадеро после возобновления рейсов на главный курорт острова из Москвы.

"Каждому посетителю по прибытии в аэропорт Варадеро будет проведен тест на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени, который будет отправлен в лабораторию молекулярной биологии в провинции Матансас. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. В это время туристу необходимо соблюдать установленные меры изоляции, такие как ношение масок и социальную дистанцию в местах общего пользования гостиничных объектов", - говорится в письме Минтуризма Кубы.

Как уточняет ведомство, если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

Отель-больница

"В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (отель-больница), в котором находится медперсонал, медсестры и медицинские специалисты, а также необходимое оборудование. Там медперсонал будет следить за развитием заболевания до тех пор, пока не будет проведен повторный тест и получен отрицательный результат. После этого клиенты будут отправлены в резервный отель, чтобы продолжить отдых на курорте", - говорится в сообщении ведомства.

Если при положительном тесте у туриста будут симптомы коронавируса, его направят в больницу для лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами.

"Подозрительные случаи заражения и контакты клиентов с COVID-19 останутся под санитарным наблюдением в забронированных отелях. Во всех отелях курорта работает группа санитарного контроля, в состав которой входят врач, медсестра и врач-инфекционист, которые, не влияя на отдых клиентов, будут постоянно следить за их здоровьем", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что все отели перед открытием для туристов получили сертификаты безопасности, одобренные министерством здравоохранения Кубы, и соблюдают все установленные протоколы.

Как следует из документа, который министерство туризма Кубы направило российским туроператорам, турагентствам и авиакомпаниям, правила въезда будут такими же, как для острова Кайо-Коко, куда самолеты из России летают с ноября.

Авиасообщение с Кубой

Российские авиакомпании с 1 апреля могут выполнять прямые рейсы на курорт Варадеро, всего оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил семь рейсов в неделю из Москвы. Авиакомпании подали заявки на выполнение полетов в Росавиацию. Как ранее сообщили "Интерфаксу" туроператоры, организовать туры на Варадеро они смогут не раньше майских праздников, так как для подписания контрактов с отелями и перевозчиками нужно время.

Варадеро - курортный город на полуострове Икакос в 140 км от Гаваны. Пляжи полуострова, вдоль которых расположены гостиничные комплексы под брендами крупнейших международных сетей, считаются лучшими на Кубе. Россиянам для въезда на Кубу не нужна виза, но требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. По прилету тест делается еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимость двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медстраховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы.