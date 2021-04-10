В Турции в ДТП с автобусом погибла россиянка

Скорая помощь в Турции. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщили в субботу в посольстве РФ в Анкаре.

Как говорится в его сообщении в фейсбуке, авария с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 россиян, находившихся в Анталье на отдыхе, произошла сегодня в 9:30 на трассе Конья-Аксарай. В результате ДТП пострадали 14 российских граждан.

В посольстве сказали, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан, им оказывается экстренная медицинская помощь.

Отмечается, что, "по предварительной информации, полученной нашим Генконсульством в Анталье в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся".

Два сотрудника посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим россиянам и выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.