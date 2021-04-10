Трое россиян попали в больницу после ДТП в турецкой Анталье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, пятеро российских туристов, пострадавших в аварии в турецкой Анталье утром в субботу, обратились за медицинской помощью, сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Как говорится в его сообщении в фейсбуке, "троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня".

Остальные российские туристы, находившиеся в перевернувшемся автобусе, временно размещены в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.

Ранее в посольстве сообщали, что авария с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 россиян, находившихся в Анталье на отдыхе, произошла на трассе Конья-Аксарай.

В результате ДТП пострадали 26 российских граждан. Погибла одна россиянка.