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Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Как сообщают местные СМИ, власти обещают фермерам финансовую помощь, после того как морозы пришли в 10 из 13 регионов страны.

Фермеры опасаются, что небывалые холода, которые пришли в их сады на этой неделе, уничтожили значительную часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Он может стать наименьшим за последние 40 лет.

По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноградари пытались сохранить растения, зажигая свечи в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.

Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.

Франция

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