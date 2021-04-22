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Во Франции спрогнозировали спад производства вина на 32% из-за морозов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Французские виноделы подсчитали, что заморозки, обрушившиеся ранее в апреле на их виноградники, приведут к значительному снижению объемов произведенного вина в этом году, сообщают французские СМИ.

Согласно данным французский организации FranceAgriMer, занимающейся сельским хозяйством, в этом году разлить по бутылкам удастся в общей сложности 32 млн гектолитров, что примерно на 15 млн гектолитров меньше, чем в среднем в предыдущие годы.

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Таким образом, по оценкам FranceAgriMer, в 2021 году во Франции могут произвести на 32% меньше объема вина, чем в среднем в последние годы.

Французские СМИ отмечают, что 2020 год был очень благоприятным для французских виноделов – в стране изготовили 46,7 млн гектолитров. Для сравнения, в 2017 году, когда на Францию также обрушились заморозки весной, произвели лишь 37,6 млн гектолитров вина.

На минувших выходных премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о выделении помощи на 1 млрд евро производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе виноделам, из-за заморозков, уничтоживших многие растения.

В ночь на 6 и 12 апреля температура воздуха во Франции резко опустилась в некоторых районах страны ниже нуля. Французские производители отмечали, что примерно половина урожая уничтожена. Особенно негативно заморозки сказались на садовых культурах. По оценкам производителей, уничтожено около 60% персиков, 70% слив и 80% абрикосов.

Франция

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