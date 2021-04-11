В ЕС выразили озабоченность в связи с обыском у главреда "Важных историй"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен недавним обыском, кратковременным задержанием и допросом главного редактора независимого расследовательского СМИ "Важные истории" Романа Анина, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Государственные органы должны гарантировать, чтобы журналисты могли выполнять свою законную работу, а не препятствовать им или запугивать их. В последние годы мы стали свидетелями того, что ситуация со свободой СМИ в Российской Федерации ухудшается, а пространство для независимой журналистики и гражданского общества сужается", - отмечается в документе, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

ЕС призывает российские власти "соблюдать свои международные и внутренние обязательства". "Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом", - сказано в заявлении.

В минувшую пятницу в квартире Анина в Москве прошел обыск в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным "Важных историй", уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года. Его допрос в СК планируется на понедельник, 12 апреля.

В субботу адвокат Анина Анна Ставицкая сообщила "Интерфаксу", что ее подзащитный находится в статусе свидетеля.