В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Тело 40-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружено на балконе жилого дома в Ереване, сообщает армянский сайт криминальной хроники "Shamshyan.com".

"По нашим сведениям, погибшая - дочь генерала ФСБ РФ. Рядом с телом найден наградной пистолет офицера ФСБ", - пишет издание.

Тело найдено на балконе дома на улице Давида Анахта в Ереване.

Между тем, Следственный комитет Армении вечером в воскресенье сообщил, что в 17:05 в полицию поступило сообщение от гражданина.

"Выехавшая на место следственно-оперативная группа на диване балкона дома на улице Давида Анахта обнаружила тело жительницы той же квартиры 1981 г.р. с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки. Рядом с телом обнаружен наградной пистолет "Макаров" ее отца с семью патронами с одной стреляной гильзой и одна пуля", - сообщает СК.

Назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело.