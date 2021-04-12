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В Бишкеке отменили итоги голосования вне помещения еще на двух участках

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бишкекская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отменила итоги голосования вне помещения еще на двух участках, сообщает в понедельник глава ТИК Кайрат Маматов.

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"На основании поступивших жалоб ТИК Бишкека отменила итоги досрочного голосования вне помещения на местных выборах и референдуме на двух участках", - сообщил Маматов.

По его словам, члены комиссий принимают от партий, наблюдателей и общественных фондов материалы по нарушениям, на основе которых выносится решение об отмене итогов голосования.

Ранее в воскресенье Бишкекская ТИК на основании жалоб от политической партии "Республика" и ОФ "Общее дело" отменила итоги голосования вне помещения на шести участках.

После оглашения предварительных результатов голосования около ста представителей политических партий, недовольных итогами, вышли на митинг в Бишкеке. Они потребовали отменить итоги голосования из-за многочисленных нарушений выборного законодательства. Ожидается, что акция протеста продолжится в понедельник.

В Киргизии в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике. Более 79% избирателей поддержали поправки.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

Киргизия Кайрат Маматов Бишкек

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