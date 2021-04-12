В Гомеле начался суд над доверенными лицами Тихановской

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Гомеле начали рассматривать уголовное дело в отношении четверых доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"На скамье подсудимых суда Железнодорожного района четыре бывших доверенных лица Светланы Тихановской, которые были задержаны накануне последних президентских выборов. Они обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство", - сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня" в понедельник.

По информации издания, все четверо обвиняемых - из Гомеля: это официально безработный Юрий Власов, ремесленник Дмитрий Ивашков, таксист Александр Шабалин и Татьяна Каневская, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.

"В ходе судебного заседания гособвинитель отметил, что по данным расследования, обвиняемые обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, отделов и управления милиции. Тихановская поддержала план, согласившись выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков типа "Шпага", раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступлений", - говорится в материале.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белорусии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.