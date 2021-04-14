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Сирия отвергла обвинения в применении химического оружия в Саракибе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сирии считают ошибочными данные доклада ОЗХО о применении Дамаском химического оружия в Саракибе, сообщило Сирийское арабское информационное агентство САНА со ссылкой на МИД САР.

Агентство приводит заявление внешнеполитического ведомства, в котором отмечается, что Сирия осуждает и решительно отвергает данные из этого доклада.

"Мы решительно отрицаем, что использовали отравляющие вещества в Саракибе, равно как и в любых других сирийских населенных пунктах", - приводит САНА заявление сирийского МИД.

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия во время в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что "есть разумные основания" полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил баллон с хлором на востоке Саракиба.

Сирия

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