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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:54Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 137 442 147+778 894

Из 137,4 млн заразившихся COVID-19 в мире умерли более 2,95 млн

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 137 442 147, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 959 078, выздоровели около 110 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 345 312 инфицированных COVID-19, зафиксировано 563 440 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

Второе место по числу заразившихся заняла Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 873 825, число скончавшихся - 172 085, поправились более 12 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 599 994 заболевших, из них умерли 358 425 человек, вылечились более 11 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 381,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 736 человек, Индии - 124, Бразилии - 1 678.

Хроника коронавируса. Апрель.

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