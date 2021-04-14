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В Белом доме сочли конструктивным разговор Байдена с Путиным

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Состоявшийся 13 апреля телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Проведенный вчера президентом Байденом разговор был конструктивным", - сказала она на брифинге. Псаки подчеркнула, что американский лидер ясно выразил опасения, которые есть у США по поводу действий РФ.

При этом она вновь заявила, что задача Вашингтона - получить предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

"Поэтому переговоры, саммит, были бы хорошей возможностью для того, чтобы обсудить темы, по которым между нами есть согласие, и по которым мы можем вместе работать", - добавила Псаки. В качестве примера таких тем она назвала переговоры по стратегической стабильности и по иранской ядерной проблеме.

Накануне в телефонном разговоре Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США предложили провести эту встречу в одной из европейских стран.

Джен Псаки Джо Байден Владимир Путин США

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