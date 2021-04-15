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В США заявили, что лидеры проводят саммиты "даже в самые мрачные времена"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о желании стабильности в отношениях с Россией, заявил в четверг советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

"Он верит, что у США и России могут быть стабильные и предсказуемые отношения", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.

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При этом, касаясь выдвинутой Байденом идеи провести саммит для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном, Салливан сказал, что "значимые страны, значимые лидеры проводят друг с другом саммиты даже в самые трудные и мрачные времена". В пример Салливан привел встречу экс-президента США Рональда Рейгана с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в разгар "холодной войны".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки. Отвечая на дополнительный вопрос, будет ли решение зависеть от того, примут ли США новые санкции в отношении РФ в четверг, он сказал: "Все будет зависеть от того решения, которое примет глава государства".

Песков отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

13 апреля в телефонном разговоре Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Как заявил Песков, США предложили провести эту встречу в одной из европейских стран.

США РФ Джейк Салливан Джо Байден

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