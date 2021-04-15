Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Turkish Airlines вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Turkish Airlines пообещала вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы между Турцией и Россией, которые должны были состояться с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на официальное письмо авиакомпании партнерам.

"Пассажирам вернут деньги или позволят без доплат перебронировать билеты с вылетом из Турции в другой пункт назначения", - сказали в АТОР.

Перенести дату полета можно без доплат в любом классе бронирования, но в пределах оригинального класса обслуживания. Изменение пункта вылета/прилета возможно без доплат в любом классе бронирования, но в рамках оригинального класса обслуживания и одной зоны IATA, а возврат средств производится через глобальные системы бронирования (GDS), говорится в письме.

Перевозчик обязуется вернуть деньги по заявлению пассажира либо на его банковскую карту, либо на счет туристического агентства, через которое он покупал билет.

Рейсы Turkish Airlines между Стамбулом и Москвой планируются по понедельникам и пятницам.

Российское правительство почти полностью закрыло авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих странах. Уже с утра 15 апреля российские туристы стали жаловаться, что получили предупреждения об отмене рейсов, на которых планировали вернуться в Россию из Турции или совершить пересадку. У офиса Turkish Airlines в Москве выстроилась очередь желающих сдать или обменять билеты.

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович 14 апреля направил главе Минтранса Виталию Савельеву письмо с просьбой разъяснить ситуацию для пассажиров, купивших билеты в Россию с пересадкой в Стамбуле с вылетом после 15 апреля. Также он попросил организовать вывозные рейсы для россиян и разъяснить, как они будут осуществляться.

На момент отправки обращения информации о расписании вывозных рейсов не было, кроме того, уже было невозможно купить билеты на разрешенные оставшиеся рейсы из Стамбула.

При этом, по данным АТОР, до 15 апреля на маршруте Москва – Стамбул – Москва выполнялось более 40 рейсов в неделю, и на каждом рейсе в Стамбул было до 30% пассажиров, для которых данный рейс был стыковочным. Также стыковочными рейсами довольно часто пользовались организованные туристы, выезжающие в ОАЭ и Мальдивы.

"Учитывая вышеизложенное, можно прогнозировать, что для тысяч россиян возврат домой может быть сопряжен с трудностями в подборе альтернативных маршрутов и крайне высокими финансовыми затратами", - отмечали в ассоциации.

Как говорил вице-президент Дмитрий Горин, всего пассажирам было доступно около 200 направлений по всему миру через стамбульский хаб. По его словам, оценить точное число россиян, которые сейчас застрянут за рубежом из-за отмены рейсов, могут только авиакомпании.

Turkish Airlines АТОР Стамбул Турция Москва Владимир Канторович Минтранс Виталий Савельев

Новости по теме

Новости

Киев выразил протест из-за закрытия РФ части акваторий Черного моря

Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');