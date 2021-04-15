Turkish Airlines вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Turkish Airlines пообещала вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы между Турцией и Россией, которые должны были состояться с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на официальное письмо авиакомпании партнерам.

На Валовой улице в Москве возле офиса авиакомпании Turkish Airlines выстроилась большая очередь. Люди стоят по несколько часов, чтобы сдать или обменять билеты. https://t.co/WoTw1foFeh pic.twitter.com/PyV0ScHarg — Коммерсантъ (@kommersant) April 15, 2021

"Пассажирам вернут деньги или позволят без доплат перебронировать билеты с вылетом из Турции в другой пункт назначения", - сказали в АТОР.

Перенести дату полета можно без доплат в любом классе бронирования, но в пределах оригинального класса обслуживания. Изменение пункта вылета/прилета возможно без доплат в любом классе бронирования, но в рамках оригинального класса обслуживания и одной зоны IATA, а возврат средств производится через глобальные системы бронирования (GDS), говорится в письме.

Перевозчик обязуется вернуть деньги по заявлению пассажира либо на его банковскую карту, либо на счет туристического агентства, через которое он покупал билет.

Рейсы Turkish Airlines между Стамбулом и Москвой планируются по понедельникам и пятницам.

Российское правительство почти полностью закрыло авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих странах. Уже с утра 15 апреля российские туристы стали жаловаться, что получили предупреждения об отмене рейсов, на которых планировали вернуться в Россию из Турции или совершить пересадку. У офиса Turkish Airlines в Москве выстроилась очередь желающих сдать или обменять билеты.

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович 14 апреля направил главе Минтранса Виталию Савельеву письмо с просьбой разъяснить ситуацию для пассажиров, купивших билеты в Россию с пересадкой в Стамбуле с вылетом после 15 апреля. Также он попросил организовать вывозные рейсы для россиян и разъяснить, как они будут осуществляться.

На момент отправки обращения информации о расписании вывозных рейсов не было, кроме того, уже было невозможно купить билеты на разрешенные оставшиеся рейсы из Стамбула.

При этом, по данным АТОР, до 15 апреля на маршруте Москва – Стамбул – Москва выполнялось более 40 рейсов в неделю, и на каждом рейсе в Стамбул было до 30% пассажиров, для которых данный рейс был стыковочным. Также стыковочными рейсами довольно часто пользовались организованные туристы, выезжающие в ОАЭ и Мальдивы.

"Учитывая вышеизложенное, можно прогнозировать, что для тысяч россиян возврат домой может быть сопряжен с трудностями в подборе альтернативных маршрутов и крайне высокими финансовыми затратами", - отмечали в ассоциации.

Как говорил вице-президент Дмитрий Горин, всего пассажирам было доступно около 200 направлений по всему миру через стамбульский хаб. По его словам, оценить точное число россиян, которые сейчас застрянут за рубежом из-за отмены рейсов, могут только авиакомпании.