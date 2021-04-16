Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 858 768+598 923

Мужчина устроил стрельбу на объекте FedEx в США и покончил с собой

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный человек устроил стрельбу на объекте компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана), после чего свел счеты с жизнью, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным полиции Индианаполиса, несколько человек получили огнестрельные ранения. Пока не ясно, есть ли среди жертв стрелка погибшие. По данным местного WISH-TV, поступали неподтвержденные данные о гибели пяти человек.

Полиция Индианаполиса прибыла на место происшествия, когда напавший был еще жив. Представитель городской полиции заверила СМИ, что опасности для общественности больше нет.

США Индианаполис FedEx

Новости
Пандемия коронавируса

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться через полгода-год после вакцинации

Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Пандемия коронавируса

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

В США экс-полицейский отказался от показаний по делу об убийстве Флойда

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Байден заявил, что мог ввести более жесткие санкции против РФ, но не стал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');