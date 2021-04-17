Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 696 311+619 705

Власти Таджикистана призвали сограждан в России встать на учет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана обратилось к находящимся на территории России соотечественникам с призывом привести все свои документы в порядок до 15 июня.

В РоссииМВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантовМВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантовЧитать подробнее

"В противном случае, таджикистанцы могут быть выдворены за пределы России", - говорится в обращении, опубликованном на страничке министерства в фейсбуке.

"Граждане Таджикистана, которые в настоящее время находятся на территории РФ, и по каким-то причинам не состоящие на миграционном учете, должны явиться в районные отделы по вопросам миграции по месту жительства (пребывания), зарегистрировать и продлить срок своего пребывания в России до 15 июня 2021 года, так как в случае не уведомления автоматически попадете в список лиц, въезд которым будет запрещен на территорию РФ", - говорится в обращении.

Накануне МВД РФ потребовало от государств СНГ вывезти до 15 июня нелегально находящихся в РФ граждан. На заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что на территории России нелегально находятся более миллиона граждан СНГ.

По данным МВД РФ, больше всего нелегальных мигрантов из Узбекистана - 332 тысяч. Еще 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч - из Азербайджана, 115 тысяч - из Киргизии, 61 тысяча - из Армении, 56 тысяч - из Молдавии, 49 тысяч - из Казахстана.

Таджикистан МВД России

Новости по теме

Новости

Экипаж "Союза МС-17" покинул спускаемый аппарат после приземления

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

В Госдепе сочли ответные санкции РФ эскалацией

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Компартии Кубы

СМИ сообщили о скором уходе Рауля Кастро с поста лидера Компартии Кубы

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');