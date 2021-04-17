Власти Таджикистана призвали сограждан в России встать на учет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана обратилось к находящимся на территории России соотечественникам с призывом привести все свои документы в порядок до 15 июня.

"В противном случае, таджикистанцы могут быть выдворены за пределы России", - говорится в обращении, опубликованном на страничке министерства в фейсбуке.

"Граждане Таджикистана, которые в настоящее время находятся на территории РФ, и по каким-то причинам не состоящие на миграционном учете, должны явиться в районные отделы по вопросам миграции по месту жительства (пребывания), зарегистрировать и продлить срок своего пребывания в России до 15 июня 2021 года, так как в случае не уведомления автоматически попадете в список лиц, въезд которым будет запрещен на территорию РФ", - говорится в обращении.

Накануне МВД РФ потребовало от государств СНГ вывезти до 15 июня нелегально находящихся в РФ граждан. На заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что на территории России нелегально находятся более миллиона граждан СНГ.

По данным МВД РФ, больше всего нелегальных мигрантов из Узбекистана - 332 тысяч. Еще 247 тысяч - из Таджикистана, 152 тысячи - с Украины, 120 тысяч - из Азербайджана, 115 тысяч - из Киргизии, 61 тысяча - из Армении, 56 тысяч - из Молдавии, 49 тысяч - из Казахстана.