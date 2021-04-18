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Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально

Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально
На месте стрельбы в Индианаполисе
Фото: Jon Cherry/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина, застреливший 15 апреля восьмерых человек на объекте компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана) и покончивший с собой, приобрел оружие легально, сообщает в воскресенье The Washington Post.

По данным полиции, 19-летний Брэндон Хоул, работавший в FedEx, купил две винтовки в июле и сентябре 2020 года. За несколько месяцев до этого его мать обратилась за помощью, так как заподозрила, что он может напасть на полицейского и спровоцировать его на убийство. Имевшееся у него на тот момент оружие конфисковали и больше не возвращали.

По закону штата Индиана за конфискацией оружия у потенциально опасного человека следует обращение к судье с ходатайством о его временном лишении права на владение таковым. Как пояснил местной радиостанции прокурор округа Марион Райан Мирс, в законодательстве есть лазейка: вопрос о необходимости запрета на покупку оружия может рассматриваться в суде несколько месяцев, и за это время человек может законно приобрести новое оружие.

Индианаполис FedEx Брэндон Хоул

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