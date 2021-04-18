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Три человека погибли при стрельбе в Висконсине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы ранним утром в баре в округе Кеноша, штат Висконсин, сообщает в воскресенье телеканал CNN.

По предварительным данным полиции, человека, личность которого пока не установлена, выгнали из заведения The Somers House, он вернулся позднее и устроил стрельбу. Выстрелы звучали внутри здания и снаружи. Пока неизвестно, по каким причинам мужчину выпроводили из бара, а также были ли у него сообщники.

Около ста сотрудников различных ведомств вышли на поиски стрелка.

По данным CNN, с 16 марта в США зафиксированы уже 47 случаев массовой стрельбы.

Одна из последних резонансных атак была совершена 15 апреля в Индианаполисе: там 19-летний Брэндон Хоул застрелил восьмерых человек на объекте компании FedEx и покончил с собой. Ранее он уже оказывался в поле зрения полиции, но все равно смог легально купить оружие.

США Висконсин

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