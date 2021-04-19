Выдры в океанариуме Джорджии заразились COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Азиатские выдры в аквариуме Джорджии заразились COVID-19, но, как ожидается, полностью выздоровеют, говорится в заявлении океанариума, опубликованном в Facebook.

Our Asian small-clawed otters have tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. They began exhibiting... Опубликовано Georgia Aquarium Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

"У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо и ожидается полное выздоровление. Они не показываются (животных-ИФ) и находятся под присмотром наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - добавила пресс-служба океанариума.

В сообщении также отмечается, что выдры могли заразиться инфекцией от бессимптомного сотрудника, так как животные не имеют прямого контакта с гостями.