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Выдры в океанариуме Джорджии заразились COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Азиатские выдры в аквариуме Джорджии заразились COVID-19, но, как ожидается, полностью выздоровеют, говорится в заявлении океанариума, опубликованном в Facebook.

Our Asian small-clawed otters have tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. They began exhibiting...

Опубликовано Georgia Aquarium Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

"У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо и ожидается полное выздоровление. Они не показываются (животных-ИФ) и находятся под присмотром наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - добавила пресс-служба океанариума.

В сообщении также отмечается, что выдры могли заразиться инфекцией от бессимптомного сотрудника, так как животные не имеют прямого контакта с гостями.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
США Джорджия COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2

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