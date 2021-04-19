Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Японский трансконтинентальный Boeing Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японского перевозчика All Nippon Airways совершал полет из Парижа в Токио. Командир сообщил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров и запросил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту. Лайнер приземлился в аэропорту Новосибирска. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Самолет заходил на посадку по стандартной схеме.

Ранее сообщалось о подготовке к экстренной посадке боинга в аэропорту Новосибирска. Причины прерванного полета не уточнялись.