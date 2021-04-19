МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Центральной Африканской Республике сейчас находится больше 500 российских военных специалистов, в Москве не планируют увеличить их контингент, заявил глава департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

"У нас там уже более 500 человек есть, достаточно. Пока не обращались больше к нам", - сказал он журналистам.

Дипломат также сообщил, что Россия добивается смягчения оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

"Нам уже удалось достичь некоторых показателей, оружие калибра 14,5 мм завозится не по разрешению, а по уведомлению. Предлагаем другие идеи, но это не только от России зависит. Очень ревностно французы на это дело смотрят, - сказал Ильичев. - Но мы на каждом заседании обращаем внимание на то, что вооруженные группы обладают гораздо более современным, более мощным оружием, чем правительственные армии".

В марте 2018 года МИД сообщал, что по просьбе президента ЦАР российская сторона направляет Банги безвозмездную военно-техническую помощь, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, а для подготовки местных военных в страну были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. 31 июля 2018 года стало известно, что в ЦАР убиты трое россиян, пытавшихся расследовать данные о возможном нахождении в этой стране бойцов российских частных военных компаний.

Летом 2019 года сообщалось, что в миссию ООН в ЦАР направили еще одну группу российских военных.

22 декабря 2020 года МИД уведомил Совбез ООН о том, что Россия дополнительно направила в ЦАР, где обострилась обстановка, 300 военных инструкторов. 27 декабря замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что Россия в ноябре 2020 года поставила в ЦАР бронированные разведывательные машины БРДМ-2. Также туда ненадолго направляли четыре российских военных вертолета.

21 января пресс-служба МИД сообщила, что российские военные инструкторы, направленные в ЦАР в декабре, пока останутся в стране, в соответствии с пожеланиями Банги.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. 18 декабря три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги перед президентскими выборами. После выборов повстанцы отказались признать переизбрание президента Фостена Арканжа Туадеры и активизировали наступление на столицу. Сторонники Туадеры обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в том, что он способствовал эскалации насилия. 22 января в ЦАР на 15 суток был объявлен режим ЧС.

В марте 2021 года двое россиян в ЦАР были ранены в результате нападения боевиков на военную колонну.