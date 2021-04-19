МИД РФ опроверг причастность России к кибератаке на Шведский спортивный союз

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Заявления прокуратуры Швеции о причастности России к кибератаке на Шведский спортивный союз не подтверждены никакими фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления шведской стороны о якобы причастности России к "хакерским атакам" на Шведский спортивный союз в 2017-2018 гг. не подтверждены какими-либо фактами. При этом обращает внимание на то, что следствие длилось ни много ни мало более трех лет", - сказала Захарова "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что Москва "рассматривает эту недружественную, причем далеко не первую подобную акцию Стокгольма, как очередной образчик инсинуаций".

"Борьба Швеции с надуманными угрозами уже напоминает навязчивую фобию. Достаточно вспомнить время от времени возобновляемую охоту за неизвестными подводными лодками", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Москва не раз заявляла представителям Швеции о готовности обсуждать "не мнимые, а реальные угрозы безопасности в любом устраивающем их формате".

"В том числе неоднократно предлагали Стокгольму по дипломатическим каналам наладить сотрудничество с созданным в России в 2018 году Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. С сожалением констатируем, что шведская сторона в очередной раз предпочла предметному диалогу мегафонную дипломатию", - сказала Захарова.

Прокуратура Швеции 13 апреля заявила, что российская разведка незаконно получала доступ к конфиденциальным данным спортивной конфедерации Швеции в 2017 и 2018 годах. По словам прокурора Матса Юнгквиста, эта атака, в ходе которой был получен доступ к личным, в том числе медицинским данным шведских спортсменов, была "частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как ВАДА и USADA". Как заявил прокурор, "эта кампания также была направлена против ФИФА".