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Постпред Франции предложил лишить Сирию права голоса на сессии ОЗХО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Постпред Франции Луи Васси предложил лишить Сирию права голоса на все время проведения открывшейся во вторник сессии членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает агентство Associated Press.

"Мы обязаны сделать это ради сирийского народа", - сказал он во вторник. Постпред пояснил, что считает предлагаемую меру оправданной, так как, с точки зрения Франции, существуют неопровержимые доказательства применения Дамаском химоружия.

Предложения Васси поддержали США, Великобритания, Канада и Австралия. Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдет в среду утром.

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что "есть разумные основания" полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил на восточную часть Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек. Власти Сирии считают данные доклада ошибочными.

ОЗХО Сирия Франция

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