В результате стрельбы в магазине на Лонг-Айленде погиб человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке произошла стрельба в продуктовом магазине Stop & Shop на острове Лонг-Айленд в районе Уэст-Хемпстед, погиб один сотрудник магазина, еще два человека ранены, сообщает СNN со ссылкой на полицию. Стрелявший скрылся.

Стрельба произошла в помещении администратора на верхнем этаже здания Stop & Shop.

Полицейские подозревают в нападении бывшего или действующего сотрудника этого же магазина. По словам очевидцев, он уходил, не бросив пистолет.

Мотив преступления неясен. NBC со ссылкой на комиссара полиции округа Нассау Патрика Райдера сообщает, что разыскивается 30-летний Гэбриел Дьюитт Уилсон.

Погибшему мужчине было 49 лет. Оба пострадавших госпитализированы.