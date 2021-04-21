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В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы, устроенной офицером в Колумбусе, штат Огайо, во вторник днем погибла 16-летняя темнокожая девушка Макайя Брайант, cообщает телеканал Fox News.

Первоначально полиция была вызвана на место происшествия в восточной части города около 3:45 вечера по сообщению о попытке поножовщины. Жертва впоследствии скончалась в местной больнице.

Хейзел Брайант, представившаяся тетей Макайи Брайант, сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми по соседству.

"Приехала полиция, четыре раза выстрелила в мою племянницу", - сказала Брайант в интервью телеканалу 10TV Лейси Крисп.

Бюро уголовных расследований штата Огайо, которое расследует стрельбу, пока не установило личность убийцы. Стрельба произошла как раз перед тем, как был оглашен приговор экс-полицейскому Миннеаполиса Дереку Шовену по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Смерть Джорджа Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США. Во многом за них ответственны представители движения Black Lives Matter (BLM).

Колумбус штат Огайо США

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