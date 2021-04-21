Советская РЛС "Дуга" в Чернобыле стала недвижимым памятником Украины

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Украины на заседании в среду внесло в Государственный реестр недвижимых памятников Украины радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле для дальнейшего ее сохранения. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер – зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие – не только местность вокруг электростанции, а и здания, находящиеся на ее территории", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Хотя "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению из-за Чернобыльской катастрофы, но объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом, отметил Ткаченко. По его словам, решение внести "Дугу" в реестр недвижимых памятников "усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом".

"Сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель – предупреждение уничтожения, когда это возможно", - добавил украинский министр.

"Дуга" (5Н32) – советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Возле радара (объект Чернобыль-2), сооруженного неподалеку от города Чернобыль, была расквартирована воинская часть дальней космической связи. РЛС была остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС. По всей видимости, "Дуга" – это единственная сохранившаяся до настоящего времени РЛС такого типа.

26 апреля 2021 года исполнится 35 лет с момента аварии в СССР на Чернобыльской атомной электростанции. ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.