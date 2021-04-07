Меркель поддержала призыв к ужесточению локдауна

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает призыв лидера ХДС, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета к новому, "переходному" локдауну в стране, сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер. Ее цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В конце марта власти Германии планировали ввести общенациональный "пасхальный карантин" на три недели, но на следующий день Меркель отменила это решение из-за критики. 5 апреля Лашет предложил объявить "переходный локдаун", чтобы сдержать заболеваемость перед тем, как будет вакцинировано достаточно людей.

Комментируя это предложение, Деммер отметила, что четких данных по заболеваемости нет, но занятость коек в отделениях интенсивной терапии "говорит сама за себя", и в этой ситуации любой призыв к краткому, но всеобщему локдауну будет правомерен.

Она также высказалась за введение единых правил и ограничений для всей территории Германии, поскольку существующее разнообразие подходов в разных землях не способствует обеспечению безопасности.

Пока в ФРГ действуют некоторые общие правила, но регионы могут самостоятельно ужесточать или ослаблять ограничения. В Берлине, например, запрещено выходить на улицу не в одиночку с 21:00 до 5 часов, также в это время запрещено принимать гостей.

Меркель и другие чиновники правительства 12 апреля примут участие в очередных консультациях глав регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Власти хотят, чтобы число новых случаев заражения коронавирусом составляло меньше сотни на 100 тысяч человек за 7 дней.

Статистику по заболеваемости предоставляет немецкий институт имени Роберта Коха, со 2 по 5 апреля в Германии были пасхальные выходные. Деммер объяснила, что после праздников собрана неточная статистика, поскольку в учетные ведомства в выходные передается гораздо меньше данных.