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Переговоры в Вене приблизили США и Иран к пониманию, как вернуться к СВПД

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Иран в ходе непрямых переговоров в Вене более ясно поняли, как можно вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

"У нас есть больше ясности относительно того, что США должны сделать, чтобы вернуться к полному соблюдению СВПД, и Иран лучше знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться к полному соблюдению", - сказал чиновник в ходе брифинга.

При этом он признал, что ясность не означает консенсуса, и отметил, что впереди долгий путь. Он также сообщил, что США в Вене предоставили Ирану список санкций, которые они готовы снять в рамках взаимного возвращения к полному соблюдению ядерной сделки 2015 года.

"Мы дали им много примеров, (...) думаю, что сейчас они очень ясно понимают, каково наше понимание, наш взгляд относительно санкций, которые мы снимем, и санкций, которые мы не считаем необходимым снимать", - заявил чиновник Госдепартамента.

На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над возвращением в СВПД США, отменой американских санкций в отношении Ирана и восстановлением Тегераном выполнения в полном объеме своих обязательств по ядерной сделке.

США и Иран ведут переговоры в Вене через посредников - других участников ядерной сделки.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

США Иран СВПД Вена

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