Палата представителей США поддержала ограничение продаж оружия Саудовской Аравии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла закон, ограничивающий продажу оружия Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, сообщает The Hill.

"Закон о защите саудовских диссидентов 2021 года" был принят Палатой представителей 350 голосами "за", "против" высказался 71 законодатель.

Далее законопроект поступит в Сенат.

Законопроект, предложенный демократом Джерри Конноли, приостанавливает продажу и экспорт некоторых оборонных материалов в Саудовскую Аравию, если президент не сможет подтвердить, что королевство не занимается репрессиями и пытками диссидентов, а также произвольным задержанием граждан США и других национальностей.

Закон был разработан в ответ на убийство журналиста Washington Post Хашкаджи, который критиковал саудовское правительство.

В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии. В нем отмечалось, что "с 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца".

Президент Джо Байден в ответ на публикацию доклада разведки объявил о ряде карательных мер против 76 саудовских граждан и личной охраны принца Мухаммеда ибн Салмана, но воздержался от принятия мер против самого наследного принца.

Хашкаджи был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.