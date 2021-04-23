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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились фото принца Луи в день его рождения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали новую фотографию принца Луи в его третий день рождения, сообщает BBC News.

Фотография была сделана герцогиней в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад Уилкокс (Willcocks Nursery School) в среду. В этот же детский сад ходила сестра принца Луи принцесса Шарлотта. Его старший брат принц Джордж посещал детский сад Уэстакр (Westacre Montessori School) в день в Норфолке, недалеко от загородного дома Кембриджей в Анмер-Холле, Сандрингем.

На фото повзрослевший принц Луи сидит на двухколесном детском велосипеде фирмы Frog с рюкзаком за плечами.

Принц Уильям и Кэтрин сообщили, что "рады" поделиться этой новостью.

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 в Лондоне. В момент рождения ребёнок стал пятым в порядке престолонаследия после своих деда, отца, старших брата и сестры.

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