Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали вести ютуб-канал

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон начали вести собственный канал на ютубе. Об этом пишет Fox News.

Пара выложила промо-ролик с различными моментами из своей жизни, в том числе из домашних видео. На канале уже есть несколько плейлистов с записями прошлых лет.

Ранее супруги опубликовали новую фотографию принца Луи в его третий день рождения. Снимок был сделан в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад Уилкокс. В этот же детский сад ходила сестра принца Луи принцесса Шарлотта.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после королевы Елизаветы II стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз, затем - его старший сын, принц Уильям. За ними следуют дети Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Однако, согласно данным опроса Deltapoll, проведенного для издания Daily Mirror, в большинстве своем британцы хотели бы видеть следующим монархом принца Уильяма.