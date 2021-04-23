После столкновений в Иерусалиме задержаны больше полусотни нарушителей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Иерусалиме в ночь на 23 апреля ультраправые израильтяне устроили столкновения с арабами и полицейскими, полиция пыталась разделить противоборствующие группировки. Как пишет Jerusalem Post, были задержаны более полусотни человек, травмы получили 20 сотрудников полиции.

Ультраправое движение "Лехава" в четверг объявило, что после недавних нападений на израильтян осуществит выход в Восточный Иерусалим, чтобы "остановить арабов и напомнить им, чей город".

Столкновения начались у Дамасских ворот старого города, сотни молодых израильтян подошли туда с плакатами "смерть террористам" и с криками "смерть арабам" и пытались прорваться через полицейское оцепление. Молодые палестинцы бросали камни и бутылки в полицейских и израильтян.

Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разделить и разогнать толпы. По данным Красного креста, во время протестов пострадали 105 палестинцев.