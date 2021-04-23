В Ереване началось факельное шествие по случаю годовщины геноцида армян

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Факельное шествие, посвященное 106-летней годовщине геноцида армян в Османской империи, проходит в пятницу вечером в Ереване.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько тысяч человек собрались на площади Свободы в центре Еревана, сожгли флаги Турции и Азербайджана, от огня которых зажгли факелы.

Участники акции в сопровождении полиции направляются к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд", где проведут ночь.

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. Организатором акции является молодежный союз Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

В Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян.

Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, пишет издание.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Между тем, президент Армении Армен Саркисян направил письма руководителям более 20 государств и международных организаций, в том числе, главам России, США, Франции, Германии, Италии, Папе Римскому.

Как сообщала пресс-служба президента, в письме Байдену Саркисян заявил, что в Армении приветствовали принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало решение Сената США.

"Мы уверены, что одним из инструментов предотвращения геноцида и геноцидальной политики является их признание и осуждение. Рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Саркисяна.