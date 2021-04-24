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YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne

YouTube заблокировал каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Каналы ZIk, "112 Украина" и NewsOne заблокированы на YouTube на территории Украины.

Каналы отображаются в поиске сервиса, однако контент недоступен для просмотра (на территории РФ каналы можно посмотреть онлайн через этот видеохостинг).

В феврале 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины направило в YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против этих телеканалов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против депутата парламента Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, указав в качестве причины финансирование ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

Украина YouTube 112 Украина NewsOne ZIk

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