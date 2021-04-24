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В Бельгии вакцину AstraZeneca будут применять в возрасте от 41 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный и региональные министры здравоохранения Бельгии приняли в субботу решение, что в стране вакцина AstraZeneca будет вводиться людям не моложе 41 года, а Johnson & Johnson - всем без учета возраста, сообщила газета La Libre Belgique.

Издание уточняет, что те, кто получил первую дозу AstraZeneca, могут тем не менее получить вторую дозу той же вакцины, независимо от возраста. До этого из-за опасений редких случаев тромбоза данную вакцину в течение нескольких недель применяли только к людям старше 56 лет.

Вакцину Johnson & Johnson будут вводить всем вакцинируемым, кому старше 18 лет.

La Libre Belgique напоминает, что в минувший вторник после приостановки поставок вакцины в Европу фирма Johnson & Johnson объявила о возобновлении исполнения своих обязательств по контракту с Еврокомиссией после дополнительной положительной научной оценки Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В миреEMA указало на необходимость прививки второй дозой вакцины AstraZenecaЧитать подробнее

Накануне EMA дало новое положительное научное заключение на вакцину AstraZeneca, проведя ее дополнительное изучение по специальной просьбе министров здравоохранения стран ЕС. Вывод агентства: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных эффектов.

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Бельгия Коронавирус AstraZeneca Johnson & Johnson

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