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Власти Малайзии сочли безопасной вакцину AstraZeneca от COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Малайзии полагают, что вакцина AstraZeneca от коронавируса COVID-19, первая партия которой недавно поступила в страну, является безопасной. Об этом сообщает в понедельник сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

"Я подтверждаю, что вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна, и мы будем распределять ее среди лиц в возрасте 60 лет и старше", - заявил на телевизионной пресс-конференции министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба.

В ведомстве также сообщили, что изучат имеющиеся в распоряжении данные с целью определить, можно ли прививать этой вакциной другие группы населения.

Channel NewsAsia отмечает, что в минувшую пятницу Малайзия получила 270 тыс. доз этого препарата через COVAX – международную программу по обеспечению равного доступа к вакцинам по всему миру. Всего Малайзия договорилась о поставках 12,8 млн доз этой вакцины, половина из которых должна поступить посредством COVAX.

Также телеканал напоминает, что ранее ряд стран ограничил или приостановил использование этой вакцины из-за возможной связи прививки с образованием тромбов. Однако в минувшую пятницу Европейское агентство лекарственных средств вновь дало положительное научное заключение на вакцину AstraZeneca, проведя ее дополнительное изучение по специальной просьбе министров здравоохранения стран ЕС. Вывод агентства: общие преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 перевешивают риски очень редких и необычных побочных эффектов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 392,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1,4 тыс. инфицированных скончались, свыше 367,7 тыс. вылечились.

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