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В Малайзии из-за COVID-19 ужесточили ограничительные меры

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Малайзии, объявившие на прошлой неделе уже в третий раз об общенациональных ограничениях из-за COVID-19, вынуждены пойти еще на более серьезные меры из-за эпидемиологической ситуации, заявил в субботу министр обороны страны Исмаил Сабри Якуб.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы сократить перемещения людей за счет сокращения числа людей, работающих в офисах … и за счет ограничения времени работы предприятий экономического сектора", - приводит его слова телеканал Channel News Asia.

Он уточнил, что 80% сотрудников общественных организаций и 40% работников коммерческих отраслей теперь обязаны работать из дома. Министр объяснил, что это касается примерно 8 млн жителей страны, кто каждый день ездит на работу.

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При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, будут открыты лишь с 8:00 до 20:00. Общественный транспорт разрешат заполнять лишь наполовину.

Министр добавил, что эти меры вступят в силу с 25 мая по всей стране.

Channel News Asia напоминает, что ранее в мае премьер Малайзии Мухиддин Яссин объявил об очередных общенациональных ограничениях на период с 12 мая по 7 июня.

В частности, были ограничены перемещения между штатами, а на праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан и который завершился 15 мая, запрещалось ходить в гости и посещать кладбища. Были закрыты все образовательные учреждения, власти запретили принимать пищу в ресторанах.

Тем не менее, в стране продолжился рост заболеваемости COVID-19, и в каждый из последних трех дней выявляли более 6 тыс. случаев болезни. Палатам интенсивной терапии в малазийских больницах приходится иметь дело с наплывом пациентов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 505,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 2,1 тыс. инфицированных скончались, свыше 449,2 тыс. вылечились.

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