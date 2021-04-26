В Италии начали частично открываться бары, рестораны и кинотеатры

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Италии с понедельника начинают ослаблять введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения, частично открываются бары, рестораны, кинотеатры, сообщают западные СМИ.

По их данным, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей на свежем воздухе, причем впервые за полгода даже по вечерам. Кинотеатры, театры и концертные залы смогут работать при условии, что они будут заполнены максимум наполовину.

Как отмечают СМИ, три четверти регионов страны будут вновь помещены в список "желтых" - с низким уровнем распространения коронавируса - территорий.

К 1 июля, как ожидается, откроются бассейны, спортивные залы, начнут проводить спортивные мероприятия.

Ранее в апреле премьер Италии Марио Драги заявил, что правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - подчеркнул он.

План для постковидного восстановления Италии

СМИ отмечают, что власти Италии возлагают большие надежды на план инвестиций и реформ в размере 222,1 млрд евро, в основном финансируемый Евросоюзом. Драги в понедельник представит этот план в парламенте. Он надеется, что данная программа увеличит экономический рост на 3,6 процентных пункта к 2026 году.

Итальянское правительство заявило в воскресенье, что этот план является "исторической мерой", которая устранит ущерб, нанесенный пандемией, и "структурные недостатки" итальянской экономики, при этом поставив ее на более экологичную основу.

Приоритетами данного плана являются инфраструктура, особенно высокоскоростные железнодорожные линии, а также "зеленая" энергия и инвестиции в интернет-услуги и цифровизацию.

Кроме того, в случае утверждения в рамках этого плана будут выделены средства людям, которые понесли убытки во время пандемии. Около 40% средств будут нацелены на южную Италию. В Брюсселе данную программу необходимо представить не позднее 30 апреля.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран, показатель смертности людей с коронавирусом в Италии является самым высоким среди государств ЕС.

Всего за время пандемии в стране диагностировали свыше 3,9 млн заражений коронавирусом, более 119 тыс. инфицированных скончались.